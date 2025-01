21:40

Noul secretar de stat Marco Rubio a afirmat marți că încetarea războiului în Ucraina va fi politica oficială a Statelor Unite sub președintele Donald Trump, ca parte a obiectivului administrației de a promova pacea, transmite Reuters. Fostul senator republican, un 'uliu' anti-China și un susținător ferm al Israelului, a fost primul dintre candidații nominalizați pentru