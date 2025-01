Trump: Dacă prețul petrolului scade, războiul din Ucraina se va încheia

13:50

Biroul de Investigare a Corupției pentru Oficiali de Rang Înalt (CIO) din Coreea de Sud a recomandat ca președintele suspendat Yoon Suk Yeol să fie pus sub acuzare pentru insurecție și abuz de putere, a relatat joi agenția de știri Yonhap, preluată de dpa. CIO, care nu are autoritatea de a pune sub acuzare un […]