Moldova în fața unei ascensiuni a pieței  cripto – Cum este reglementată piața criptomondelor în țara noastră

09:50

Ministerul Energiei informează că Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, în cadrul proiectului „Comunități durabile prin abilitarea femeilor”, a lansat un concurs de granturi pentru a pilota primele comunități de energie regenerabilă în Moldova. Concursul este organizat în parteneriat cu Ministerul Energiei și are drept scop susținerea inițiativelor locale de îmbunătățire a managementului ... Statul va stimula crearea primelor comunități de energie regenerabilă în Moldova The post Statul va stimula crearea primelor comunități de energie regenerabilă în Moldova appeared first on Politik.