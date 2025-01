Primăria municipiului Bălți vă invită să participați la depunerea de flori dedicată comemorării artistului Vladimir Vîsoțki

17:50

Rezultatele probei scrise la funcția publică temporar vacantă de șef adjunct al Direcției evidență contabilă Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la proba scrisă 1 Luchianiuc Natalia 8 Rezultatele probei scrise la funcția publică vacantă/temporar vacantă de specialist principal al Direcției comerț Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la proba scrisă...