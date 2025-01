Un nou incendiu de vegetație a izbucnit în Los Angeles: ordine de evacuare pentru 31 de mii de persoane

10:40

În Republica Moldova a fost înregistrat un caz de febră tifoidă. Ultimul caz raportat în țara noastră a fost în 2019. Boala infecțioasă, care se manifestă prin febră în creștere, slăbiciuni, oboseală extremă, a fost confirmată la un tânăr în vârstă de 20 de ani originar din Nigeria și care locuiește la Tiraspol. În prezent, […] The post Primul caz de febră tifoidă în Moldova din ultimii 5 ani. Tânăr din Tiraspol, internat la Chișinău appeared first on NewsMaker.