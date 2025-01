Program internațional de burse în Ungaria pentru tinerii specialiști în agricultură

10:10

În anul 2024, ponderea exporturilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova în statele membre ale Uniunii Europene (UE) a înregistrat o creștere semnificativă, atingând 83% din totalul exporturilor regiunii. Principalele destinații ale exporturilor agenților economici către piețele UE au fost România, Polonia, Italia, Germania și Cehia, etc.