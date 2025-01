CFM aproape de colaps – Curse anulate, restanțe de 190 de milioane de lei – Feroviarii anunță proteste în februarie

20:30

Comisia Electorală Centrală (CEC) a recomandat păstrarea votului prin corespondență și la alegerile parlamentare care vor avea loc în acest an, cu eventuala extindere a listei țărilor unde poate fi aplicat, se arată într-un raport privind implementarea parțială a votului prin corespondență. Totodată, CEC reiterează recomandarea Comisiei de la Veneția în care se propune stabilirea ...