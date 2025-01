Ceaiuri care stimulează lactația și ceaiuri de evitat în timpul alăptării: ce trebuie să știe orice mamă

15:20

Copilul de 1 an. 12 lucruri pe care ar trebui să le poată face. Când să te alarmezi Primul an de viață este plin de schimbări și descoperiri uimitoare pentru copilul tău. Fiecare copil se dezvoltă în ritmul său, dar există anumite repere pe care majoritatea copiilor le ating în jurul vârstei de 1 an. Iată 12 lucruri pe care un copil de 1 an ar trebui să le poată face și situațiile în care ar trebui să consulți un specialist. • 1. Mersul cu sprijin sau primii pași - Majoritatea copiilor încep să...