Cum a spălat o femeie din UK 10 milioane de lire pentru Andrew Tate. Banii au fost folosiți pentru casele din România și bolizii de lux

15:10

A pornit dintr-un mic sat, iar acum lucrează la cea mai mare companie petrolieră, în Marea Britanie. Este istoria moldoveanului Oleg Munteanu, care a povestit în cadrul unui monolog cu Dorin Galben, despre parcursul său în activitate, provocările întâmpinate și cum „a combinat utillul cu plăcutul”. „Pe când eram la Cluj, am primit un apel care mi-a schimbat viața și cariera. A fost o surpriză totală. La început, am crezut că este o glumă. Inițial, primisem un e-mail, iar când am văzut extensia „ExxonMobile”, cea mai mare corporație petrolieră privată din lume, m-am gândit că este spam”, relatează acesta.