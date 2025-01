Compensarea pentru transport va fi acordată automat

10:10

O linie de procesare a fructelor și legumelor, donată de Consiliul local din Taczîn, Polonia, primăriei Căușeni, stă nefolosită de mai bine de un an în depozitele orașului Căușeni și ale raionului Ștefan Vodă. Echipamentele, care au ajuns în Căușeni în 2022, au fost depozitate mai întâi în fața primăriei, iar apoi într-un depozit din sectorul Micro al orașului.