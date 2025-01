„A doua Romă” te așteaptă. Atracțiile uimitoare ale celui mai vechi oraș din Germania

16:20

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) a devenit membră a EU Pact for Skills – Skills Partnership for the Tourism Ecosystem. Potrivit asociației, acest lucru reprezintă o oportunitate majoră pentru membrii APIT, dar și turismul autohton de a contribui și beneficia de inițiativele europene pentru dezvoltarea competențelor forței de muncă din industria