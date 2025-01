Moldova Promovează Agricultura Sustenabilă la Green Week 2025

14:30

Autoritățile de control fitosanitar din cadrul Rosselhoznadzor, responsabile de regiunile Chuvașia și Ulyanovsk, au verificat prima încărcătură de ceapă destinată exportului în acest an. Produsă de agricultorii din Chuvașia, ceapa a fost supusă unui control riguros înainte de a fi trimisă în Republica Moldova.