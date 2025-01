Malul drept al Nistrului, asigurat cu electricitate pe 19 ianuarie. Energocom prognozează un consum cu 10% mai mic

22:30

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a publicat un comunicat în care reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Atenționarea a fost făcută în contextul în care pe 19 ianuarie va fi marcată Boboteaza – sărbătoare creștină în timpul […] The post Poliția de Frontieră, în contextul Bobotezei: Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis appeared first on NewsMaker.