CEC propune implementarea parțială a votului prin corespondență și la alegerile parlamentare din 2025

Judecătorii și procurorii care demisionează la mai mult de 20 de zile după ce au fost informați despre inițierea procedurii de evaluare externă nu vor mai avea dreptul la garanțiile sociale acordate în mod obișnuit. Decizia a fost pronunțată pe 16 ianuarie de Curtea Constituțională (CC), care a examinat sesizările depuse de un grup de […]