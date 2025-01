Prejudiciu de peste 4.600.000 lei: Înșelătoria cu bovine care a dus la condamnarea unui libanez

Un cetățean al Libanului a fost condamnat la 9 ani de închisoare și obligat să achite prejudiciul de peste 4.600.000 lei unui cetățean al Libiei, pe care l-ar fi ajutat să cumpere bovine în Moldova, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

