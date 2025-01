„Putin și Trump se vor înțelege și ne vor da gazul înapoi”. Reportaj special NM din Transnistria, unde oamenii cred în gaze gratuite și așteaptă data de 20 ianuarie

12:40

Șase persoane, dintre care cinci minori, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon, iar o altă persoană și-a pierdut viața într-un incendiu, în urma nerespectării regulilor de utilizare a surselor de încălzit. Incidentul a fost raportat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a avut loc pe 13 ianuarie 2025, într-o locuință […] The post Șase persoane printre care cinci minori, intoxicați cu fum, iar o altă persoană a decedat într-un incendiu appeared first on NewsMaker.