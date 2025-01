La Primăria municipiului Bălți au fost premiați angajații instituțiilor culturale

15:50

Stimați bălțeni! Fie ca anul 2025 să devină un an al creației, al noilor oportunități și al realizărilor remarcabile! Fie ca Noul An să aducă în casele voastre fericire, voie bună, bunăstare și să le umple cu momente minunate și emoții de neuitat. Dragostea celor dragi să vă încălzească inimile! Vă dorim un An Nou... Read More →