Noua Lege a salubrizării va obliga cetățenii să colecteze separat deșeurile

Experții spun că republica islamică are de luat decizii dificile în 2025, anul în care președintele ales al SUA, Donald Trump, își va prelua funcția și în care acordul nuclear dintre Teheran și puterile mondiale va expira. „Intuiesc că anul 2025 va fi un an al greutăților și al deciziilor dificile pentru Teheran, odată ce regimul se va confrunta cu noua administrație Trump”, a declarat Sanam Vakil, director al Programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord în cadrul think tank-ului Chath...