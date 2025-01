Krasnoselski a zburat la Moscova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Maia Sandu: „Este încă o dovadă că Chișinăul nu este un impediment în identificarea unei soluții”

13:20

S-a împlinit un an de la pornirea urmăririi penale la plângerea judecătorului Alexei Paniș, eliminat din sistemul judecătoresc. Ordonanța privind începerea urmăririi penale a fost semnată de fostul procuror anticorupție, Victoria Furtună, care a părăsit sistemul în care a activat timp de 18 ani, reclamând presiuni din partea superiorilor la gestionarea dosarului pornit în baza plângerii magistratului Alexei Paniș.“Avem motiv de sărbătoare. Împlinim 1 an de zile de la pornirea urmăririi penale la plângerea mea. Procurorii încă nu au găsit cine totuși din CNA a falsificat acte și prezentat informație falsă la președinție (ocupați cu vetting…). Dacă totuși informația prezentată de CNA era veridică , am impresia că informația din actul de refuz de numire la plafon este falsă…но это совсем другая история…pas cu pas o să aflăm…cenzura dispare și numai cenzura…”, a scris Alexei Paniș pe Facebook, publicând și Ordonanța privind începerea urmăririi penale semnată de fostul procuror anticorupție, Victoria Furtună.În martie 2024, Victoria Furtună declara că Serviciul de Informații și Securitate a cerut investigarea judecătorului Alexei Paniș, iar Procuratura a verificat și emis ordonanțe de refuz. Totuși, CNA a expediat Aparatului președintelui țării „o notă pe care o secretizează”.Atunci, Furtună a precizat, fără ca să ofere nume, că informaţiile eronate despre Paniş ar fi fost furnizate de către un fost şef de SIS, care ulterior a trecut cu serviciul la CNA. În baza acestor informaţii, preşedinta Maia Sandu a refuzat să prelungească mandatul lui Paniş până la atingerea plafonului de vârstă.Fostul Procuror Anticorupție, Victoria Furtună, care a anunțat că pleacă din funcție după ce i-a fost modificată ordonanţa privind începerea urmăririi penale pentru fals în acte publice privind judecătorul Alexei Paniş, a adus acuzații la adresa conducerii țării, partidului de guvernământ și SIS, menționând că interesul politicienilor „este de a îngenunchea sistemul justiției ”.„Prin cazul Paniș noi observăm cum se acționează concentrat asupra puterii judecătorești. Serviciul de Informații și Securitate care acționează în cazul dat și asta poate fi demonstrat prin materialele cauzei penale în interesul Aparatului Președintului întocmește o notă eu aș spune „povești cu zmei”. Expediază această notă către Procuratura Generală, către ANI, CSM unde indică faptul că judecătorul Paniș a luat decizii ilegale, că acesta urmează să fie atras la răspundere. Deciziile sunt ilegale. Vă rugăm să inițiați cauze penale, dar nu doar asta, dar și că s-a îmbogățit ilicit, că acționează în interesul unui grup criminal”, a declarat anterior Furtună.Victoria Furtună s-a ales cu un dosar penal la o zi după ce a anunţat că părăseşte sistemul. Funcţionara a reclamat presiuni din partea superiorilor la gestionarea unui dosar pornit în baza plângerii unui magistrat care nu a fost promovat în sistem.Motivul declarat de funcţionară a fost că i s-ar fi creat impedimente la investigarea plângerii judecătorului Alexei Paniş. Acesta nu a fost promovat de preşedinta Maia Sandu până la atingerea plafonului de vârstă.Paniş s-a plâns la Procuratura Anticorupţie că Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) au prezentat informaţii false instituţiei prezidenţiale. Din acest motiv, şefa statului a refuzat să-i prelungească mandatul de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.„În timpul anchetei mele, am descoperit – și am toate motivele să afirm – că instituțiile publice ale statului au fabricat și au diseminat informații false împotriva judecătorilor neloiali guvernării.In același timp, în ciuda absenței faptelor descrise în notele SIS și CNA, informațiile denaturate au fost folosite de autorități ca bază pentru a refuza numirea și promovarea unor astfel de judecători .Evident, SIS și Aparatul Președintelui au lucrat în tandem”, a declarat Victoria Furtună la începutul anului trecut 2024.Victoria Furtună a mai spus că SIS susține că ea reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Mai mult, i-a fost fost limitat accesul la secretul de stat.