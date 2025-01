Vreme stabilă și rece astăzi: Care va fi maxima termică

13:10

DeSanto vine cu dovezi pentru a contrazice acuzațiile lui Jador, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV. Acesta susține că artistul ar fi mers la concerte sub influența alcoolului și și-ar fi agresat verbal colegii de trupă. Acum, producătorul muzical insistă că i-a fost lui Jador și impresar, și tour manager, în ciuda spuselor artistului care acum ar refuza să îi dea datoriile, și că deseori arunca pe el cu apă pentru a-l trezi.