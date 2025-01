UE oferă un nou sprijin umanitar Ucrainei și Moldovei

21:30

Primul sistem de taxare a aglomerației pentru vehicule din SUA a intrat în vigoare în New York. Șoferii vor plăti până la 9 dolari pe zi. Tarifele vor varia în funcție de mărimea mașinii, scrie BBC. Zona de aglomerație în care va fi valabilă taxa este la sud de parcul... The post New York devine primul oraș american cu taxă de aglomerație. Cât vor plăti șoferii pentru a intra cu mașina în centru appeared first on ALBASAT.