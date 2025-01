Cursul valutar oficial la 13.01.2025

20:10

Începând cu anul 2025, în Republica Moldova ar putea crește prețurile la țigări și produse din tutun. Această majorare este consecința creșterii accizelor pentru produsele din tutun, transmite IPN. Potrivit modificărilor fiscale care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2025, acciza pentru o mie de bucăți a crescut de... The post Prețul țigărilor și al produselor din tutun ar putea crește în 2025 appeared first on ALBASAT.