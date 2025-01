Spania comemorează sfârșitul dictaturii lui Franco. „S-ar putea repeta!”, avertizează stânga politică

12:40

Primarii satelor din Zona de Securitate au cerut Chișinăului mai multe lemne, peleți și generatoare electrice pentru a rezista crizei energetice. Liderii de la Chișinău au promis să construiască centrale pe biomasă și să integreze localitățile din Zonă în sistemul energetic al R. Moldova. „Am ascultat situația din fiecare localitate și am notat care sunt necesitățile imediate. Am înțeles că este nevoie de sprijin sub formă de lemne, peleți și generatoare”, a spus Maia Sandu pe 9 ianuarie, la Var...