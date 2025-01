Tiraspolul anunță că reduce întreruperea furnizării de electricitate la câteva ore pe zi

09:40

Vizita președintei Maia Sandu la Copanca nu a decurs așa cum a preconizat aceasta. Mai mulți localnici au luat-o la rost pe șefa statului, acuzând autoritățile că nu au făcut nimic pentru a preveni criza energetică în care se află. Oamenii s-au arătat indignați de propunerea Maiei Sandu ca aceștia să achite tariful la energia electrică la prețul mare de acum. „Toată vara nu ați avut timp să vă faceți treaba?”, a întrebat o femeie„Nu noi am planificat această criză”, a răspuns Maia Sandu.„Nu ați planificat, dar Ucraina de când a spus că oprește gazul? Înseamnă că ceva nu merge, Moscova vrea să dea, dvs nu vreți să luați. Mereu Rusia e vinovată”, a răspuns femeia.Au urmat mai multe replici din partea localnicilor:„În 4 ani nimic nu s-a făcut, chiar mai rău și mai rău”.„Stați puțin. Dvs decideți, dacă vreți să stați pe întuneric. Sunt oameni în localitatea dvs care vor curent electric. Dvs îl puteți folosi sau să nu-l folosiți. Prețul este același pe care îl plătește toată țara”, a răspuns Maia Sandu.„Lăsați-ne în pace cum am fost”, a strigat un bărbat.„E mai bine să stați pe întuneric?”, a întrebat Maia Sandu.„Da, părinții au stat pe întuneric și nu au murit. Mai rău a fost și am răbdat. Noi nu avem de unde să plătim atâția bani, doamna Maia, avem salarii mici, înfiați-ne pe toți”.„Валите в свой Кишинёв”, a strigat o femeie.„Numai minciuni am auzit și am văzut. Lăsați-ne așa cum suntem, numai rău am văzut anii aceștia”„E bine să avem alternativă”, le-a spus șefa statului.„Ne vom încălzi cu tizic, dar nu vrem așa prețuri „europene””.