(video) Momentul în care ucrainenii reușesc în premieră capturarea unui soldat nord-coreean în viață, filmat din dronă

Președintele rus Vladimir Putin a fost eliminat din expoziția de vinuri a celebrei crame Cricova din Moldova. Potrivit The New York Times, sticlele de vin și fotografia lui Putin au fost îndepărtate din vastul complex de tuneluri subterane care se întind pe mai mult de 120 de kilometri sub viile din nordul capitalei moldovenești, Chișinău, scrie libertatea.ro.