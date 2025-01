Şase oameni au murit într-o explozie la un restaurant din Cehia

20:10

Necesarul de energie electrică pentru sâmbătă, 4 ianuarie, este acoperit pe deplin. Potrivit companiei „Energocom”, sâmbăta se înregistrează, de regulă, un consum mai mic de electricitate cu 7-10% față de o zi de lucru. Mai multe provocări legate de rezervarea de capacități sunt așteptate după sărbătorile pe rit vechi, menționează... The post Mai multe dificultăți și provocări energetice – după sărbători. Anunț Energocom appeared first on ALBASAT.