Malul drept al Nistrului, asigurat cu energie electrică: Consumul din 10-11 ianuarie este acoperit integral

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, respinge declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitrii Peskov, potrivit cărora Chișinăul și Kievul ar fi de vină pentru oprirea livrărilor de gaz rusesc în regiunea transnistreană. Aceasta a acuzat Moscova că a provocat criza energetică de pe malul stâng al Nistrului pentru a destabiliza Republica Moldova. „Purtătorul de minciuni al […]