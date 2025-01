(video) Accident matinal lângă Jumbo: Șoferul unui taxi a pierdut cotrolul volanului și „și-a parcat” mașina într-un gard

13:20

Anul 2025 a debutat cu un val de probleme pentru Jador, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, adorat și în Republica Moldova. După un final de an 2024 marcat de fericirea personală, prin căsătoria cu Oana Ciocan, noul an aduce provocări semnificative pentru cariera sa. Artistul a primit confirmarea că nu va mai putea recupera contul său de YouTube, o pierdere majoră, care afectează întreaga sa muncă artistică de până acum, scrie Can Can.