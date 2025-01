VIDEO „Putin bate din palme”. Locuitorii Transnistriei și cei din Varnița, despre viața fără gaz și căldură

15:30

Gheorghe Cotorobai, acuzat că a omorât-o pe Ana Maria – tânăra însărcinată din Orhei, a fost condamnat la detenție pe viață, scrie TV8. Acesta a fost adus pe 9 ianuarie în fața magistraților. Imediat după aflarea sentinței, a menționat sursa, bărbatul a declarat că a fost „condamnat nevinovat" și că va contesta decizia. Ana Maria […]