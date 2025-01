Peste 9 000 de cărți au fost donate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”. Unde vor fi distribuite

15:10

Pe 10 ianuarie, carburanții se vor scumpi din nou. Dacă motorina se va scumpi cu 22 de bani, atunci benzina – cu 33 de bani. Prețurile, stabilite pe 9 ianuarie, au fost publicate pe pagina Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Menționăm, începând cu 1 ianuarie 2025, carburanții au înregistrat majorări de tarife. Vineri, […]