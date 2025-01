Măsuri suplimentare de securitate pentru mărfurile și coletele poștale din Ucraina

14:10

În premieră, în Republica Moldova se vor aplica prețuri diferențiate la energie electrică, în funcție de orele de consum. Astfel, de la ora 23:00 și până la ora 07:00, lumina va fi mai ieftină. Condiție este ca, în acest caz, consumatorii să dețină contoare inteligente, cu înregistrare pe intervale orare,...