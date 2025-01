VIDEO „Putin bate din palme”. Locuitorii Transnistriei și cei din Varnița, despre viața fără gaz și căldură

12:20

Președintele în exercițiu al OSCE Elina Valtonen, ministrul afacerilor externe al Finlandei, efectuează o vizită în Republica Moldova. Alături de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, Elina Valtonen face declarații de presă. Conferința are loc la Ministerul Afacerilor Externe. Menționăm, pe 9 ianuarie, Elina Valtonen va efectua o vizită de lucru și la Tiraspol. Vizita oficialului finlandez în […] The post VIDEO Președintele în exercițiu al OSCE face declarații, la Chișinău. Va efectua o vizită și la Tiraspol appeared first on NewsMaker.