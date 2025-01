63,9 km de rețele noi de gaz și două gazoducte subacvatice peste Nistru: Moldovagaz propune extinderea rețelelor

16:30

Chișinăul nu are obiecții față de posibilitatea ca Ucraina să ofere ajutor regiunii transnistrene. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul unei conferințe de presă pe 6 ianuarie. Dorin Recean a subliniat că autoritățile moldovene nu au solicitat ajutor de la Kiev, dar nici nu exclud o astfel de posibilitate.