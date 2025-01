Evacuare de urgență la Aeroportul Chișinău din cauza unui presupus incendiu. Salvatorii nu au depistat surse de aprindere

17:30

Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, și-a exprimat recunoștința statelor din formatul Nord-Baltic 8 (NB8), care au anunțat că vor continua să lucreze în vederea intensificării asistenței internaționale pentru Republica Moldova, destinată pentru gestionarea provocărilor din sectorul energetic. „Mulțumesc, dragi prieteni. Puterea noastră este în unitate", a transmis diplomatul pe platforma X.