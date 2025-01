După gaz, Ucraina ar putea stopa și tranzitul de petrol pe teritoriul țării: Proiectul de lege propus de un fost președinte

07:20

La începutul acestui an, Marcela Paladi, cunoscută pe rețelele de socializare drept „fata cu proteze", a dat vestea cea mare: este însărcinată. Mai mult decât atât, tânăra a menționat că așteaptă un băiețel. Totuși, Marcela este adesea întrebată despre tatăl viitorului copil: cine este iubitul ei? „Eu am o frază care mereu o zic: să […]