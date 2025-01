CNAM a alocat peste 900 de mii de lei pentru achiziționarea primului lot de vaccin antirabic din 2025

11:50

Președintele Maia Sandu efectuează, astăzi, o vizită de lucru în Zona de Securitate a Republicii Moldova și a declarat că, urmare a discuțiilor cu primari și președinți de raioane, s-a constatat că e nevoie de sprijin sub formă de lemne, peleți, de generatoare în plus. „De asemenea, discutăm cu partenerii noștri externi despre potențiale ajutoare. Noi […]