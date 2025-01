Coaliția de guvernare din România a decis data alegerilor prezidențiale

10:40

Deconectările de energie electrică vor fi făcute în ultimă instanță, atunci când sistemul energetic nu va mai avea capacitatea să asigure consumul. O spune secretarul de stat al Ministerului Energiei, Constantin Borosan. Funcționarul dă asigurări că statul are mai multe instrumente pentru ca cetățenii să nu rămână fără lumină, transmite IPN.