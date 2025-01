Surprinși la plajă! Actorul principal din „Jocul Calamarului” se iubește cu una dintre cele mai bogate femei din Coreea

07:30

Cântăreaţa Rihanna a dezvăluit, într-o postare pe Instagram în care a apărut sărbătorind noul an, că s-a abţinut de la alcool în 2024. „Nu am băut nimic tot anul", declară ea în videoclip. „An nou, viaţă nouă", a scris cântăreaţa melodiei „Diamonds".