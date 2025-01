New York devine primul oraș american cu taxă de aglomerație. Cât vor plăti șoferii pentru a intra cu mașina în centru

13:40

Incendiu cumplit în satul Coșnița din raionul Dubăsari, unde o gospodărie a fost făcută scrum după un incendiu puternic. Au intervenit cinci echipaje IGSU, iar pompierii au luptat cu flăcările timp de câteva ore. În casă a fost depistat cadavrul carbonizat al proprietarului, în vârstă de 76 de ani, transmite... The post Casă făcută scrum la Coșnița. Proprietarul a ars de viu appeared first on ALBASAT.