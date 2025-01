Consumul de curent electric din R. Moldova a crescut cu peste 8% pe 3 ianuarie. Precizările Guvernului

16:00

12 localități aflate sub controlul Chișinăului și care sunt conectate la rețeaua Tiraspoltransgaz rămân fără gaze naturale și pe 2 ianuarie. Chișinăul a declarat că este în căutare de soluții. „Autoritățile centrale țin legătura constantă cu primarii localităților vizate de deconectări pentru schimb de informații despre situația din regiune", au declarat reprezentanții Guvernului. Pe 2 […]