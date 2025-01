„Prețul libertății” – 6 miliarde lei? Cum va afecta criza energetică economia Moldovei

15:30

CNN Travel, rubrica de călătorii a celei mai mari rețele de televiziune americane, a publicat pe 1 ianuarie o listă cu 25 de destinaţii care consideră că merită să fie vizitate în 2025. România e inclusă în clasamentul său, țara nostră fiind descrisă de jurnaliștii americani ca fiind „un dar în aceste zile de supra-turism”, […] The post Cea mai cunoscută televiziune din SUA a inclus România în topul celor mai bune locuri de vizitat în 2025 appeared first on NewsMaker.