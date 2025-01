Premii de la Ministerul Agriculturii

10:30

Dragi cetățeni, Încheiem un an care ne-a pus multe pietre de încercare în față, dar ne-a deschis și multe drumuri. De obicei, la final de an obișnuim să lăsăm totul ce nu ne-a plăcut în urmă și să punem în față succesele, dar mai ales speranța că va fi mai bine. Și am trăit […] Articolul Mesajul Președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou 2025 apare prima dată în AgroTV.