CEC cere până la 15 ianuarie rapoartele partidelor și avertizează cu sancțiuni

09:10

Optimizarea procesului de utilizare a timbrelor de acciz și aplicarea lor după standarde noi, actualizarea reglementărilor privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR, – aceste și alte modificări din domeniul fiscal și vamal au intrat în vigoare de la1 ianuarie 2025. Cabinetul de miniștri a aprobat măsurile la...