Criza energetică din Transnistria: circa 72 000 de gospodării nu au gaz. Krasnoselski: „Nu există situații fără ieșire”

În noaptea de Revelion, un automobil a intrat într-o mulțime de oameni în centrul orașului New Orleans. După incident, șoferul a ieșit din mașină și a deschis focul asupra persoanelor din jur. Conform ultimelor informații, 15 persoane au murit, iar 35 au fost rănite, scrie BBC. Un automobil a intrat într-o mulțime de oameni pe […]