Energia electrică pentru 4 ianuarie – asigurată. Energocom: Provocări legate de rezervare sunt așteptate după sărbători

16:10

Necesarul de energie electrică pentru Republica Moldova pentru data de 2 ianaurie a fost asigurat. Anunțul a fost făcut într-un comunicat de către compania de stat Energocom. „Întrucât capacitatea comercială alocată la hotarul România-Republica Moldova este limitată la 315 MW bandă (24 de ore din 24) din 650-800 MW necesari, o parte din energia electrică […] The post Energocom a asigurat necesarul de energie electrică pentru 2 ianuarie. Va fi cumpărată electricitate inclusiv din Ucraina appeared first on NewsMaker.