Un șofer conducea automobilul haotic, fără a deține permis de conducere

12:30

Actualul președinte american Joe Biden a făcut o declarație publică după atacurile teroriste din New Orleans și Las Vegas, dar și-a început discursul cu o glumă.Discursul său a fost difuzat de Casa Albă pe 3 ianuarie: "Sînt sigur că aplaudați pentru că în sfîrșit am apărut", a spus Biden la începutul discursului său, provocînd rîsete în sală.{{790040}}După aceste cuvinte, actualul lider am