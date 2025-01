Ce este „Dry January”, provocarea virală pe rețelele de socializare

10:10

Începând cu 1 ianuarie 2025, cetățenii străini care intră pe teritoriul Federației Ruse fără viză vor putea rămâne în țară pentru o perioadă maximă de 90 de zile pe parcursul unui an calendaristic. Informația a fost transmisă de Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, care atrage atenția asupra noilor prevederi legislative. MAE informează că legislația […] The post Noi reguli de ședere în Federația Rusă din 2025. Sunt vizați și cetățenii R. Moldova appeared first on NewsMaker.