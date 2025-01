FOTO Sute de cinteze montane au murit din cauza stresului provocat de artificii în Bulgaria

19:00

Natalitatea din Republica Moldova continuă să scadă dramatic. Potrivit datelor provizorii ale Biroului Național de Statistică (BNS), în 2023 s-au născut doar puțin peste 24 de mii de copii. Această scădere reprezintă un record negativ care subliniază un trend descendent observat începând din 2014, când s-au înregistrat aproape 41 de mii de nașteri, cel mai […] Moldova fără oameni. Expert: peste 20 de ani am putea fi cu 1 milion de locuitori mai puțini