Un bărbat a murit după ce a căzut de la înălțime pe un șantier, de revelion

11:30

Cel puţin 11 persoane au fost rănite prin împuşcare, miercuri, în faţa unui club de noapte din Queens, potrivit Departamentului de Poliţie al oraşului New York, a relatat joi New York Post. Într-o înregistrare video de pe X se arată o prezenţă numeroasă a poliţiei şi a ambulanţelor în faţa clubului. Incidentul a avut loc … Articolul New York: Cel puţin 11 persoane rănite prin împuşcare la un club de noapte din Queens apare prima dată în Punctul pe i.