Moldovagaz și Energocom propun ajutor Tiraspoltransgaz în accesarea pieței europene de gaze în condiții de piață

15:10

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, spune că o greșeală financiară pe care o comit frecvent oamenii, oriunde în lume, este supraîndatorarea – atunci când se contractează un credit, iar pentru rambursare este achitat peste 50% din venitul lunar. Aceasta a menționat că oamenii trebuie să ia în considerare ce finanțează prin credit […] The post Ce greșeală frecventă comit persoanele care iau credite? Răspunsul guvernatoarei BNM appeared first on NewsMaker.